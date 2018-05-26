أبو الغيط يدين التفجير الإرهابي في بنغازي

القاهرة 26 مايو 2018 (وال) – ​أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ، بشدة، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع جمال عبدالناصر بوسط مدينة بنغازي، مساء الخميس 24 مايو الجاري، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

وقدم أبو الغيط خالص تعازيه لليبيا، دولةً وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد في هذا الإطار دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الارهاب وكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وأكد التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمرافقة الليبيين من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي. (وال – القاهرة) ا م

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