مفوضية الانتخابات في باكستان تعلن موعد التصويت

أعلن مسئولون في مفوضية الانتخابات في باكستان، أمس السبت، موعد إجراء الانتخابات، موضحين أن عملية التصويت يوم 25 يوليو.

وأضاف المسئولين، في اصريحات صحفية بحسب وكالة ايرو نيوز، أن الرئيس ممنون حسين اعتمد هذا الموعد مع دخول الحكومة أسبوعها الأخير .

ومن المقرر حل البرلمان والحكومة في باكستان يوم 31 مايو أيار الجاري وهو ما يعني تولي رئيس وزراء مؤقت وحكومة مؤقتة السلطة.

لكن المشاحنات الحزبية بين الحزب الحاكم (الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شريف) والمعارضة في البرلمان أخرت إعلان اسم رئيس الوزراء المؤقت.

ومن المتوقع أن يكون حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة في باكستان (تحريك إنصاف) الذي يتزعمه لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي عمران خان هو أكبر منافس للحزب الحاكم.

وتجرى الانتخابات المقبلة في وقت تسود فيها حالة من الاضطراب السياسي إذ يتهم الحزب الحاكم الجيش القوي، الذي حكم البلاد لنحو نصف تاريخها بعد الاستقلال عام 1947، بالتدخل في الحياة السياسية ومحاولة إضعافها.

