الطائرات الإسرائيلية تقصف “شهداء القسام” في غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية مساء أمس السبت، عدة أهداف بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، من دون ورود أنباء عن إصابات.

وبحسب “روسيا اليوم”، فقد قصفت الطائرات الحربية بصاروخين موقع شهداء القسام شمال غرب مدينة رفح دون ورود أنباء عن وقوع إصابات جراء عملية القصف.

وأطلقت الطائرات الحربية من طراز F 16، ثلاثة صواريخ صوب موقع للمقاومة غرب مدينة خان يونس، والذي اشتعلت فيه النيران.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة في القطاع في بيان لها، عدم وصول أي حالات إصابة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى نتيجة القصف المكثف.

