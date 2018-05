علاوي و العبادي يبحثان تشكيل حكومة عراقية وطنية

المتوسط:

اجتمع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، لبحث التطورات بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية.

وكان علاوي، جدد دعوته في وقت سابق إلى إلغاء الانتخابات، داعيا القضاء لفتح تحقيق عاجل وشامل بالاتهامات الموجهة إلى مفوضية الانتخابات والجهات “المتواطئة” معها، معتبرا أن العملية السياسية تشهد “انحدارا كبيرا”.

وقال علاوي: إن “العزوف الواسع لأبناء شعبنا الكريم عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة تسبب بإحداث شرخ كبير في العملية السياسية برمتها وهو ما يتطلب التوقف لتقييم ما حصل”.

يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، السبت 19 مايو الجاري، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية حيث حصلت كتلة سائرون على المرتبة الأولى فيما حصل ائتلاف “الفتح” على المرتبة الثانية وائتلاف “النصر” على المرتبة الثالثة.

