العاصفة ألبرتو تفرض حالة الطوارئ على ولايات أميركية

فرضت ولايتا فلوريدا ومسيسبي الأميركيتان حالة الطوارئ أمس السبت مع تحرك العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات بحلول يوم الاثنين.

وقال ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا في بيان إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة.

وذكر فيل بريانت حاكم ولاية مسيسبي حالة الطوارئ أيضا، وقال في بيان إن الفيضانات الساحلية والداخلية يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع اقتراب العاصفة من ساحل الخليج الشمالي يوم الاثنين.

وألبرتو أول عاصفة تحمل اسما في موسم أعاصير 2018 وكانت تتحرك شمالا بسرعة نحو 16 كيلومترا في الساعة مثيرة رياحا تبلغ سرعتها نحو 40 ميلا في الساعة يوم السبت.

ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.

