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عاجل درنة .. تقدم القوات المسلحة بالمحور الغربي واشتباكات داخل شوارع حي شيحا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 27 مايو 2018 (وال)- تتقدم القوات المسلحة صباح اليوم الأحد، من المحور الجنوبي الظهر الحمر، تزامناً مع اندلاع الاشتباكات بالمحور الغربي نهاية وادي تمسكت وداخل شوارع في حي شيحا الغربية .

هذا وكانت القوات المسلحة قد قتلت أمس السبت أحد العناصر الإرهابية، خلال الاشتباكات في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة 26 مايو 2018 .

وقد قتل الإرهابي يدعى خطاب حمدي اكريكش وهو من مواليد عام 1999 ومن سكان البلاد، خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة . (وال- درنة) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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