عطري منزلك في رمضان بأرخص التكاليف.. قشر البرتقال مفعوله سحري

تتجمع العائلة في شهر رمضان لتناول الإفطار والسحور، ومن المهم أن يكون منزلك معطرا ونظيفا، الأمر ليس صعبا ولا يحتاج لتكاليف باهظة لشراء المعطرات، خاصة أن الأنواع التجارية الشائعة من معطرات الجو تحتوي على العديد من المواد الكيماوية التي قد تؤثر سلبيا على صحة أطفالك، وتسبب العديد من الأمراض مثل الحساسية، الصداع، وتهيج العين، لذلك يمكنك تجهيز المعطرات المنزلية بأسهل الوصفات ومنها..

1- من أهم الخطوات التي يجب عليك اتباعها هي الاهتمام بفتح النوافذ في المنزل، فتجديد الهواء ودخول أشعة الشمس من الأمور المهمة التي تساعد في التخلص من أي رائحة كريهة داخل المنزل، كما أنها تساعد في قتل البكتيريا.

2- الاهتمام بتغيير ملاءات السرير مرة أو مرتين أسبوعيا، كما ينصح بتهوية السرير يوميا لتمكين الهواء من الدخول للمراتب والقضاء على البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة، كما أن عليك الاهتمام بوضع الملابس المتسخة داخل الغسالة أو المكان المخصص لها حتى لا تسبب رائحة كريهة تنتشر بالمنزل.

3- باستخدام أي زيت عطري مفضل لديك، يمكنك تحضير معطر لمنزلك بأسهل الطرق وأرخص التكاليف، كل ما عليك هو إضافة قطرات من الزيت في برطمان فارغ، ثم جهزي كوبا من المياه المغلية وأضيفي إليه الجيلاتين مع التقليب المستمر على النار حتى تتأكدي من ذوبان كل المكونات، ثم أضيفي الملح واخلطي المزيج المغلي إلى قطرات الزيت في البرطمان مع التقليب، ثم اتركي البرطمان يوما كاملا على الأقل وستحصلين بعد ذلك على جل معطر جو رائع يمكنك وضعه في الحمام أو في غرفة النوم ليبعث رائحة جميلة.

4- إذا كان لديك رائحة نفاذة في المنزل وتريدين التخلص منها، استخدمي قشور البرتقال والليمون، وضعيها في الماء واتركيها تغلي قليلًا، فالرائحة المنبعثة قادرة على إزالة أي رائحة في المنزل، وهذه الطريقة تصلح إذا كان لديك رائحة في المطبخ من بقايا السمك أو أي مأكولات لها رائحة نفاذة.

5- إذا كنت ممن يحبون اللافندر، يمكنك عمل خليط من النعناع مع اللافندر، اخلطي قليلا من زيت اللافندر مع زيت النعناع مع كوب من المياه، وضعيها في زجاجة سبراي ورجيهم جيدًا.

6- الخل له فاعليه في امتصاص الروائح الكريهة، ضعي أوعية صغيرة تحتوي على الخل الأبيض في أركان المنزل، أو رشي قطرات منه في أنحاء المنزل فله القدرة على امتصاص أي روائح غير محببة، ويساعدك أيضًا في تنظيف رخامة المطبخ والقضاء على أي روائح.

7- إذا كنت ممن يحبون النباتات والورود، ازرعي الريحان أو أي أعشاب عطرية تحبينها في المطبخ أو البلكونة، فأحضري أواني صغيرة وازرعي فيها ما تفضلين، فالنباتات تنقي الهواء.

8- البيكنج صودا والليمون خليط فعال للقضاء على أي روائح كريهة في المنزل، اخلطيها لتحصلي على سبراي صحي معطر للهواء، أحضري زجاجة فارغة وأضيفي فيه البيكنج صودا وعصير الليمون، وأضيفي لها أي نوع زيت عطري تحبينه، وقليلا من الماء الساخن، رجي الخليط ورشي منه يوميا في أركان المنزل.

9- الأتربة الموجودة على حوائط منزلك أو النوافذ، تسبب رائحة كريهة تزعج أطفالك وأفراد أسرتك، تخلصي من الأتربة على الحوائط بمسحها مرة كل أسبوع بقطعة قماش مغموسة في الماء والخل، فالخل يمتص كل الروائح ويساعد في تنظيف الحوائط من أي اتساخات.

10- خزانة الأحذية من أكثر الأماكن التي تحتاج للاهتمام للحفاظ عليها من أي روائح كريهة، رشي القليل من البيكنج صودا داخل الخزانة، فهي فعالة في القضاء على أي روائح كريهة، كما يمكنك استغلال المكنسة في تنظيف السجاد من الأتربة وأيضًا إضافة رائحة جميلة داخل الغرفة، كل ما عليك هو وضع قطنة مغموسة في أي زيت عطري تفضلينه داخل المكنسة، وعند تشغيلها ستنتشر رائحة جميلة.

بهذه الوصفات تحصلين على منزلك معطرا، دون الحاجة لدفع تكاليف باهظة لشراء معطرات صناعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا