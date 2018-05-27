الاخوان يعرقلون المبادرة الفرنسية و المشرى يضع شروط مستحيلة لحضور مؤتمر باريس

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد ان احكمت جماعة الاخوان المسلمون سيطرتها على مفاصل المؤسسات التابعة للدولة فى المنطقة الغربية بعد تولى خالد المشرى رئاسة الكيان المسمى بمجلس الدولة الاستشارى .. أصدر المجلس الاستشاري للدولةاليوم بيانا بيانا يشرح فيه موقفه من المبادرة الفرنسية.

وقال المجلس في بيانه اليوم، انطلاقا من حرص المجلس الأعلى للدولة على وحدة البلاد إصلاح الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والخروج بالبلد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، فقد ناقش المجلس المبادرة الفرنسية فى جلسته العامة، وقد انتهت مداولاته بها إلى التصويت بالموافقة على ذهاب وفد المجلس الأعلى إلى باريس بالثوابت الأتية:

أولا: الاتفاق الليبي هو الإطار الوحيد الحاكم والقانوني والسياسى لهذه المبادرة أو سواها فى هذه المرحلة

ثانيا: لا انتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة واستقرار سياسي دائم

ثالثا: رفض وجود أى شخصيات عسكرية فى الاجتماع المزعم عقده فى باريس

رابعا: الوقوف الفوري لإطلاق النار على مدينة درنه ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتتجنب المدينة الدمار وويلات الحرب.

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