مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يقر جملة من الإجراءات خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي

قرنادة 27 مايو 2018 (وال) – أعاد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة تسمية جهاز المباحث العامة إلى مسماه السابق بـ “جهاز الأمن الداخلي” ووافق على ترقية عدد من الضباط التابعين للجهاز التابع لمجلس الوزراء وذلك خلال اجتماع المجلس العادي الرابع للعام الحالي.

وترأس دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اجتماع اليوم بحضور نوابه ووزراء الحكومة بينهم وزراء الداخلية والعدل والتعليم الذي حضروا لأول مرة اجتماع مجلس الوزراء بعد نيلهم ثقة مجلس النواب.

واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات والإجراءات الهامة التي تصب في مصلحة المواطن وتذليل كافة الصعاب والظروف المعيشية أمامه، خلال اجتماعه هذا الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تفويض معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بإنشاء إدارات جديدة داخل الوزارة لحين اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بها، كما منحه الإذن لإنشاء إدارة للاستثمار بوزارة الداخلية.

ومنح مجلس الوزراء الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل الإذن بالتعاقد عن طريق المناقصة العامة لتنفيذ مشروع طريق طبرق الجغبوب، كما منح الإذن للهيئة الإذن بالتعاقد عن طريق المناقصة العامة لتنفيذ مشروع طريق أجدابيا البريقة.

ووافق مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي على منح صندوق دعم الزواج الإذن باستغلال 15% من إيرادات صندوق دعم الزواج المحصلة عن طريق رسوم زواج الأجانب للنفقات التسييرية للصندوق.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه إعادة تشكيل الجمعيات العمومية للشركات العامة لنهاية عام 2018، فيما قرر تكليف لجان تسييرية لهذه الشركات كل حسب تبعيته لحين إعادة تشكيل الجمعيات العمومية لهذه الشركات.

ووافق المجلس على تعيين عدد 18 عضو هيئة تدريس بجامعة طبرق واستثنائهم من شرط العمر.

وفي قطاع الصحة، أقر مجلس الوزراء جملة من القرارات من بينها الموافقة على تحديد أعداد المتعاونين بالقطاعات التابعة لوزارة الصحة كالمراكز الطبية والمستشفيات العامة والتعليمية والتخصصية، والموافقة على تحديد قائمة أسعار الأطباء الزائرين من الداخل والخارج.

كما أقر المجلس الموافقة على إنشاء مستشفى قروي مستشفى قروي بمنطقة سيدي سلطان التابعة لبلدية الزويتينة – سلطان، إضافة إلى إنشاء مستشفى قروي بومريم. (وال – قرنادة) ا م

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