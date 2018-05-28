مدرب المنتخب السعودي يتحدث عن إصابة صلاح

كتب: علي الزيني

عبر خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن حزنه بسبب إصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر التي تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة إيطاليا وديا غدا الإثنين: "حاولنا نعلم اللاعبين طريقة لعبنا وأفكارنا، وبالتأكيد اللاعبين كانوا على استعداد كبير لطريقتنا، بغض النظر عن النتائج في المباريات الودية، اللاعبون يستوعبون أفكارنا مباراة عن أخرى ومران عن مران، وهدفنا من اليوم الأول أننا نقدم دورا مشرفا في المونديال".

وعن استعدادات منتخب الخضر للمونديال: "من أجل تقديم كأس عالم مشرف علينا أن ننافس بقوة، ونلعب أمام الجميع بطريقة قوية، مواجهة إيطاليا ستكون هامة لنا حتى لو كانت لن تشارك في كأس العالم، وهدفنا أن نظهر بشكل فردي وجماعي بشكل جيد من أجل تقديم صورة مشرفة".

أنطونيو بيتزي تطرق للحديث عن إصابة محمد صلاح قائلا: "حزنت لرؤية إصابة محمد صلاح وداني كاربخال لأنهما لاعبان مهمان لفرقهما ومنتخباتهما، وأتمنى لهما سرعة التعافي ووجودهما في كأس العالم".

وأصيب صلاح في الكتف، مما استدعى خروجه بعد نصف ساعة في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن تثبت الآشعة حاجته إلى العلاج ثلاثة أسابيع قبل الانخراط مع الفريق.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب السعودي ضمن منتخبات المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات روسيا منظمة البطولة وأوروجواي ومصر.

وتفتتح السعودية مشوارها في المونديال يوم 14 يونيو، أمام روسيا فى موسكو، ثم تواجه منتخب أوروجواي يوم 20 يونيو، ويختتم المنتخب السعودي مبارياته بمواجهة المنتخب المصري يوم 25 يونيو على ملعب فولجوجراد، الذي يتسع إلى 45 ألف متفرج، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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