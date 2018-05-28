محمد الامين يكتب :

الجمعيات الخيرية: “باب رزق” … وقطاع عشوائي في دولة اللانظام

في أحوال الفوضى والانفلات الشامل تظهر إلى الوجود قطاعات مرتبطة بوضع اللانظام الذي ترتخي فيه قبضة الدولة، وتنهار فيه حتى منظومة الرقابة المجتمعية ومقولات الامر والنهي التلقائية والعفوية في صفوف مكونات المجتمع..

الأزمة التي يعيشها الوطن انعكست كما نعلم على كل شيء في المجتمع وأوّلها الجانب المعيشي وأثرت بالخصوص في القدرة الشرائية للفرد والأسرة على نحو حوّل كثيرا من العوائل من حالة اكتفاء وكفاف في الحد الادنى إلى حالة العوز الكامل، فأصبحت لا تتردد مدفوعة بالحاجة إلى التماس السبل للحصول على المعونات والمساعدات الغذائية والنقدية.

ظاهرة تزايد نسبة الفقر في ليبيا استجاب لها المجتمع بأشكال مختلفة حسب القدرات والاهواء والأغراض.. أهمها على الاطلاق نشأة الجمعيات الخيرية والتعاونيات والمنظمات التي يفترض أنها تعكس الجانب التضامني والتكافلي بين فئات المجتمع. وبقدر ما تعتبر هذه الجمعيات ظاهرة نبيلة ومظهرا يمنح شعورا بالثقة في تماسك المجتمع وتضامنه، فإن ما يروج حولها من أحاديث، وما يتناقله الناس بشأنها يدفع إلى تساؤلات كثيرة حول أهدافها وأدواتها ومصادرها وأجنداتها الحقيقية؟!!

هذه الجمعيات من الكثرة بمكان.. وقد تحولت إلى مصدر ارتزاق وعائدات مالية ضخمة لأصحابها الذين يتفننون في “انتزاع” الصدقات والهبات ومن جهات كثيرة داخل البلد وخارجه بداعي الحثّ على فعل الخير، ونيل الثواب.. هؤلاء تصلهم الكثير من الاموال والأطنان من المساعدات لكن دون أن تقدم أي جديد لمشهد الفقر والخصاصة في المجتمع.. لم تحقّق أية إضافة كونها اقتصرت على فئات بعينها، بينما يتم إذلال المواطن المعوز الذي “تسوّل له نفسه التوجه إليهم لطلب المساعدة”..

المشكلة أن هذه الجمعيات تعمل في ما يشبه عالماً خاصا بها.. حيث لا حسيب ولا رقيب.. فلا أحد يعلم مقدار ما تتحصل عليه .. ولا أحد يعلم عن أبواب ومجالات إنفاقها شيئا..ولا عن تبعيّتها.. ولا عن خططها وبرامجها شيئا..

هذا غير مستغرب في غياب دولة القانون.. لكن من المهم جدا أن يعي المجتمع أنه بالتغافل عن مثل هذه الكيانات العشوائية التي تتخفى وراء “الأعمال الخيرية” الكثير من المشاكل والكوارث منها ما نحن نعلمه، ومنها ما لا يمكن التنبّؤ به من الأصل.. وكم سيكون مبشرا بالارتياح أن ينتظم مجال العمل الجمعياتي والعمل الخيري بالذات كي يتوجه الوجهة الصحيحة كي يسهم في التخفيف من معاناة الناس، والمساعدة في إصلاح ما تهدّم من مكاسب وقيم أخلاقية واجتماعية وروحية في بلدنا لو امتلكت الجمعيات ومن يقومون عليها الرؤية والبرامج والإمكانيات والنوايا الحسنة لذلك ..

العمل الخيري نشاط محمود له فضله في الدنيا والآخرة لكنه يمكن أن يستوعب من الشرور ما يجعله بوابة جحيم في الدنيا والآخرة..وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا