استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغزة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة قبل أيام، بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر إن شابًا، عمره 28 عامًا، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص إسرائيلي شرقي مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي، إلى 117 فلسطينيًا أغلبهم بالرصاص.

ومن بين إجمالي الشهداء 13 طفلًا دون سن 18 عامًا، ومسعف.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن ما يزيد على 300 مصاب في مواجهات مسيرات العودة، يعانون حالة حرجة.

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