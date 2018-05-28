الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سوريا لاستخدامها أسلحة كيميائية حتى يونيو 2019

مدد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، لعام واحد، أي حتى الأول يونيو 2019، العقوبات التي فرضها على مسئولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: "بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، وذلك تطبيقًا لإستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا".

وأخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسمًا.

ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتم تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي "بداعي أنهم مسئولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعمًا أو يشاركون أشخاصًا يفعلون لك"، بحسب البيان.

وهناك أيضًا 67 "كيانًا" سوريًا مشمولاً بتجميد الأرصدة.

وتشمل العقوبات حظرًا نفطيًا وقيودًا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.

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