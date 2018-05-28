فخامة رئيس مجلس النواب الليبي يصل على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الفرنسية باريس

باريس 28 مايو 2018 (وال) – وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح عيسى والوفد المرافق له الذي ضم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه ورئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب والنائب الهادي الصغير وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق بأن هذه الزيارة الرسمية تأتي بناء على الدعوة التي وجهتها الرئاسة الفرنسية لفخامة رئيس مجلس النواب لبحث المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها مؤخراً لحل الأزمة الليبية.

والجدير بالذكر أن اللقاء الذي سيجمع الأطراف الليبية سيعقد غداً الثلاثاء بالعاصمة باريس.(وال – باريس) ا م

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