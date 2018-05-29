بعد تقرير الديوان .. المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً

طرابلس/خاص

بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الصادم عُقد اليوم بطرابلس اجتماعاً موسعاً للبنك المركزي برئاسة السيد الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي حضره كلا من عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب

و محمد تكالة، رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية

و فتحي المجبري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف و سليمان الشنطي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف و أبو بكر الجفال، وكيل وزارة المالية المفوّض إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

واستعرض الحضور الأوضاع العامة، وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 الذي صدر مؤخراً، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء، كما ناقش الحضور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واتفق الحضور على النقاط التالية :

الترحيب بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير.

كما ارفق على ان يرفع مصرف ليبيا المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.

و التأكيد على احترام كافة مؤسسات الدولة، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها.

كما شدد الحاضرين على العمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلال أجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه.

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