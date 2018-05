المتوسط:

تمكنت قوة أمنية فى العاصمة العراقية بغداد من القبض على مجموعة عناصر مسلحة وراء جريمة قتل عائلة مسيحية فى منطقة المشتل بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر – فى تصريح خاص لقناة ( السومرية نيوز) العراقية – أن عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك، تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية قاسم الأعرجى.

يذكر أن مجموعة مسلحة قد اقتحمت فى وقت سابق منزلا لطبيب فى منطقة المشتل شرقى العاصمة بغداد، وأقدمت على قتله و عائلته المكونة من والدته وزوجته طعنا بالسكاكين.

The post الأمن العراقى يلقى القبض على قتلة أسرة مسيحية فى بغداد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية