مقاتلات التحالف العربى تدمر ورشة تصنيع صائرات بدون طيار باليمن

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن ، مساء أمس الاثنين ، تدمير ورشة لتصنيع طائرات بدون طيار فى اليمن، وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركى المالكى – خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ إن قوات التحالف رصدت بعد معلومات دقيقة ورشة الطائرات وتم استهدافها من قبل القوات ، لافتا الى أنه منذ أيام حاولت ميليشيات الحوثى نقل طائرات من دون طيار من الورشة من نوع أبيابيل الإيرانية لإستهداف مطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية ، إلا أن قوات التحالف أحبطت الهجوم.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تزج بالنساء فى المعارك ، موضحا أنه تم إلقاء القبض على بعض النساء اللواتى شاركن فى المعارك ، معتبرا استخدام النساء يدل على حالة الإفلاس التى تعيشها الميليشيات.

وتحدث المالكى عن الإنجازات العسكرية التى تحققت خلال الأسبوع الماضى ، مؤكدا أنه لم يتبق على الوصول إلى الحديدة سوى 20 كيلو مترا ، لافتا الى حدوث إنهيار فى صفوف الميليشيات الحوثية على جبهة الساحل الغربى ، والجيش الوطنى اليمنى مستمر فى تقدمه نحو صعدة بمساندة من قوات التحالف.

وبشأن عمليات الإغاثة ، قال المالكى أن التحالف يستمر فى دعم عمليات الإغاثة ، موضحا أن نحو 5 ملايين يمنيا يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان ، مشيرا الى أن السعودية مستمرة فى بذل الجهود المشتركة مع الإمارات لتقديم المساعدات لجزيرة سقطرى.

