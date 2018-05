مقتدى الصدر يوجه رسالة عاجلة لإيران ويهاجم أمريكا

المتوسط:

وجه مقتدى الصدر، زعيم تحالف “سائرون” متصدر الانتخابات التشريعية في العراق، رسالة إلى إيران والولايات المتحدة.

وردا على سؤال وجهه له أحد أتباعه، حول تصريحات بعض السياسيين بعدم إمكان تشكيل الحكومة العراقية القادمة دون التدخل الإيراني والأمريكي، أجاب الصدر: “إيران دولة جارة تخاف على مصالحها. نأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي”.

وأضاف مقتدى الصدر “كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها”.وفيما يخص الولايات المتحدة، كان رد الصدر “أمريكا هي دولة محتلة لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق”.

وفازت قائمة ائتلاف “سائرون” بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد إعلان نتائج 16 محافظة من أصل 18، فيما حل ائتلاف “الفتح” بالمرتبة الثانية وائتلاف “النصر” بالمرتبة الثالثة.

ويتعين على القائمة الفائزة في الانتخابات أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل الحكومة خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.

