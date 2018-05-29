فيفا يستبعد طاقم تحكيم سعودي من إدارة مباريات كأس العالم

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، استبعاد طاقم التحكيم السعودى بقيادة الحكم فهد المرداسى، من إدارة مباريات كأس العالم، بعد إدانته في قضية رشوة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودى لكرة القدم تلقى خطابًا من الاتحاد الدولى مساء أمس الاثنين، باستبعاد طاقم التحكيم السعودى بالكامل (عبد الله الشلوى ومحمد العبكرى والمدراسي) من إدارة مباريات كأس العالم، على خلفية قضية إيقاف الحكم فهد المرداسى بسبب الرشوة.

وأضافت أن الحكم المساعد عبد الشلوى اعتزل التحكيم في ضوء الخطاب الذي أرسله "فيفا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولى استعان بطاقم تحكيم إماراتى بقيادة محمد عبد الله ومساعديه محمد الحمادى وحسن المهرى بدلًا من الطاقم السعودى.

كان الاتحاد السعودي قرر شطب الحكم فهد المرداسي بسبب ثبوت تهمة طلبه رشوة من حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد قبل مواجهة الأخير بالفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويذكر أن المرداسي كان ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بكأس العالم في روسيا والمقرر انطلاقه منتصف شهر يونيو المقبل.

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