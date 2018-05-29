ننشر نص الاتفاق السياسى النهائي بين الأطراف الليبية في باريس

ايوان ليبيا – وكالات :

ننشر البيان الختامي الذي اعتمدته الأطراف السياسية الليبية المجتمعة في باريس خلال الاجتماع الدولي الذى نظمته فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء.

وشمل الاتفاق على 8 بنود رئيسية، تحت شعار “إعلان مشترك” لكل من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وينص الاتفاق على التالي:

1 – الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص بلأمين العام للأمم المتحدة فى المشاورات التى يجريها مع السلطات الليبية بشان تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك وسيمثل اعتماد الدستور مرحلة حاسمة فى مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبة

2 – الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية زكذلك انتخابات رئاسية وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس لانواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 10 ديسمبر 2018 ويجب التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية

3 – الالتزام رسميا بقبول متطلبات الانتخابات التى عرضها الممثل الخاص بلأمين العام للأمم المتحدة فى إحاطته أمام مجلس الأمن التباع للأمم المتحدة فى 21 مايو بما فى ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة ، ويلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفير الموارد المالية والترتيبات الأمنية وسيتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابيةأو تعطيلها للمحاسبة

4 – الاتفاق على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفير الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات الوطنية بما فى ذلك اعتماد مجلس مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التى تم الاتفاق عليها فى الاتفاق السياسي الليبي

5 – تضطلع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبين فى التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا وذلك بدعم من الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها ولايمكن القبول بأي تعطيل أو عرقلة لمعلية الاقتراع وستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة

6 – الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما فى ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد فى الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخري

7 – الالتزام بدعم المساعى التى تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة فضلا عن تشجيع حوار القاهرة الجاري والعمل على نحو بناء من أجل توتحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية

8 – الاتفاق على المشاركة فى مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان برعاية الأمم المتحدة ومع الحرص على التقيد بالجدول الزمني والشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.

وانهى البيان بنوده قائلا، إذ يتعهد القادة الليبيون بتنفيذه هذه الالتزامات ويقف المجتمع الدولي صفا واحدا لدعم جميع الليبيين الذين يعملون على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات وطنية أمنية وسليمة وتتحلى بالمصداقية.

وقد بدأ صباح اليوم الاجتماع الدولي بباريس حول ليبيا، بحضور رؤساء الوفود الليبية، و ٢٠ دولة بينهم رؤساء ووزراء خارجية .

وسبق الاجتماع لقاء ثنائي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلاه لقاء خاص بين السراج عقيلة حفتر المشري وماكرون.

واستقبل إيمانويل ماكرون المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وقد تقدمت فرنسا بمبادرة لحل الأزمة الليبية، تقضي بإجراء انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، وإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2018 على ان تضمن قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة.

وتتضمن المبادرة فرض عقوبات دولية على أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية والالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة، والتأكيد على خضوع القوات المسلحة الليبية للسلطة المدنية المنتخبة، الى جانب العمل على التحضير إلى الانتخابات فى ليبيا.

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