أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29 مايو 2018

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29 مايو 2019 الساعة 2:10 ظهرا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.950 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 8.080 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 9.250 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.388 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.794 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.515 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.324 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

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