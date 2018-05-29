أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29 مايو 2018

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29 مايو 2019 الساعة 2:10 ظهرا القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.950 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 8.080 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 9.250 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.388 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.794 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.515 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.324 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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