السبت .. السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

القاهرة-العنوان

يؤدي السبت المقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في جلسة خاصة أمام مجلس النواب، وفق ما ذكرت صحيفة “الأخبار” الحكومية اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنها المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاما.

وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي اطاحته الاحتجاجات في يناير 2011 آخر رئيس يؤدي اليمين امام المجلس في سبتمبر 2005 عن فترته الرئاسية الخامسة.

ومن المتوقع أن يلقي السيسي كلمة أمام النواب عقب أداء اليمين، وفق الصحيفة.

وفاز السيسي بولاية رئاسية ثانية في الثاني من أبريل بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

المصدر-وكالات

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