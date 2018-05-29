واشنطن: كوريا الشمالية تحتجز 120 ألف سجين سياسي في معسكرات

أشارت تقديرات الحكومة الأمريكية، إلى وجود ما يتراوح بين 80 إلى 120 ألف سجين سياسي محتجزين في معسكرات في كوريا الشمالية.

جاءت هذه التقديرات وفقا لتقرير عن حرية الأديان في عام 2017، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، أن بعض السجناء جرى احتجازهم لأسباب دينية، ولفتت إلى أن الأحوال في المعسكرات النائية "فظيعة".

وتكرر في السنوات الأخيرة إلقاء القبض على أجانب في كوريا الشمالية، وكان قد تم إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين في الأسبوع الماضي، وذلك كبادرة حسن نية قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونج أون.

وعلى الرغم من أن ترامب كان قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن إلغاء هذه القمة، إلا أن التحضيرات لها أخذت مسارها بعد ذلك بشكل مباشر.

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