استاد سنترال جاهز لمواجهة مصر وأوروجواي في المونديال

كتب: علي الزيني

انتهت أعمال إعادة بناء أحد مدرجات استاد "سنترال" بمدينة يكاترنبرج الروسية، والذي تم تشييده خارج المحيط الرسمي للملعب، بسبب اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم على السعة الرسمية لمدرجاته.

ويستضيف استاد سنترال أولى مواجهات المنتخب المصري في كأس العالم 2018، والتي تجمعه مع منتخب أوروجواي في الرابع عشر من يونيو، ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري المجموعات للمونديال الذي سينطلق في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وأثارت السعة الرسمية لملعب سنترال أزمة بين اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 والاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم تشييد الملعب ليتسع إلى 23 ألف متفرج، إلا أن الـFIFA رفض أن تقل سعة أي من ملاعب البطولة عن 35 ألف متفرج.

ووضع المسؤولون الروس في مأزق حيث كان يستحيل زيادة سعة المدرجات بسبب الانتهاء من العمل في المظلة الضخمة التي تغطي الملعب، قبل أن تطرأ فكرة زيادة سعة بعض المدرجات خارج المظلة، بشكل غريب وغير معتاد في ملاعب كرة القدم.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العمل انتهى بالفعل في المدرجين المثيرين للجدل، وهما المدرجان اللذان قد يعاني الجالسون في مقاعدهما من عوامل عديدة، أبرزها تأثرهم في حالة سوء الطقس أثناء المباريات، حيث سيجلسون خارج المظلة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن بعض المشاهدين في المدرجين قد يضطرون لاستخدام منظارات لضمان رؤية جيدة أثناء المباريات، كما حذرت الذين يعانون من "فوبيا" المرتفعات، ونصحتهم ألا ينظروا إلى أسفل.

وتم تصميم المدرجين بالكامل من قواعد معدنية، لتتم إزالتهما عقب نهاية المونديال، حيث سيعود الملعب لوضعه الطبيعي، ليتسع إلى 23 ألف متفرج كما تم تصميمه.

وسيستضيف ستاد سنترال بمدينة يكاترنبرج 4 مواجهات في كأس العالم 2018، تبدأ بمواجهة منتخبي مصر وأوروجواي في الخامس عشر من يونيو، قبل مواجهات فرنسا مع بيرو، اليابان مع السنغال والمكسيك مع السويد أيام 21، 24 و27 يونيو.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا