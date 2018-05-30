اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي مع المفتي العام لجمهورية الشيشان | صور

وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والمفتي العام في جمهورية الشيشان فضيلة الشيخ صلاح مجييف، بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، مذكرة تعاون بين الجهتين انطلاقاً من رغبة الطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة، والاستفادة من الخبرات.

وتضمنت الاتفاقية تجسيد سبل التعاون المشترك في نشر الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، وبيان موقف الإسلام من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، على أن يقوم كلا الطرفين بتنظيم لقاءات مع الأكاديميين والمفكرين والباحثين مع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى، لبحث موضوعات الحوار، والتعاون من أجل تصحيح صورة الإسلام، وإبراز قيمه الإنسانية العالمية، ودعم الوسطية والاعتدال والتسامح والعدل والتفاهم والسلام بين الشعوب، كما تناولت الاتفاقية التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات وإعداد الدراسات والبحوث الندوات والبرامج الحوارية فيما يتعلق بمجالات العمل المشترك.

واشتملت اتفاقية التعاون على عدد من البنود التي تعزز من توفير المنح الدراسية للطلاب وخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الاهتمام باللغة العربية في أوساط الشعوب المسلمة غير العربية (الأقليات المسلمة).



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