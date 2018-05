مقتل 50 قياديا بـ«طالبان الأفغانية» في ضربة أميركية

المتوسط:

أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، عن مقتل أكثر من 50 من قادة حركة طالبان البارزين قتلوا في قصف مدفعي استهدف اجتماعهم في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، وذلك في وقت لا يزال فيه القتال مستمرا في أنحاء البلاد.

وقال اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن الهجوم على اجتماع لقادة طالبان في منطقة قلعة موسى في إقليم هلمند أحد معاقل حركة طالبان كان ضربة قوية للمسلحين.

وأضاف ”إنها بالتأكيد ضربة كبيرة“ مضيفا أن عدة قادة آخرين من المستويات العليا والأدنى قتلوا خلال عمليات استمرت عشرة أيام هذا الشهر.

ورفضت طالبان التقرير ووصفته بأنه ”دعاية“ وقالت إن الهجوم أصاب منزلين لمدنيين في قلعة موسى وأسفر عن مقتل خمسة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين.

وقال المتحدث قاري يوسف أحمدي في بيان ”هذه منطقة سكنية مدنية لا صلة لها بحركة طالبان“.

وقال الجيش الأمريكي إن اجتماع 24 مايو أيار شارك فيه قادة من أقاليم أفغانية مختلفة، بما في ذلك إقليم فراه المجاور، حيث هدد مقاتلو طالبان لفترة قصيرة باجتياح العاصمة الإقليمية هذا الشهر.

وقال أودونيل ”نعتقد أن الاجتماع كان للتخطيط للخطوات المقبلة“. وأضاف أن القصف بنظام صواريخ المدفعية سيعطل عمليات طالبان لكنه لن يعني بالضرورة توقف القتال.

