النفط يقفز أكثر من 2 % بسبب نقص في الإمدادات

العنوان-نيويورك

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة اليوم الأربعاء متعافية من هبوط استمر أربع جلسات مع تعبير البنك المركزي الروسي عن الحذر بشأن خطط لزيادة المعروض من الخام وتوقعات لمحللين بانخفاض في مخزونات النفط الأمريكية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.11 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 77.50 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.48 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 68.21 دولار للبرميل.

وتعرض النفط لضغوط في الجلسات السابقة من تقارير بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا قد تخففان التخفيضات الانتاجية السارية منذ يناير كانون الثاني 2017 . وساهمت تلك التخفيضات في دفع المخزونات العالمية للانخفاض وعززت الأسعار مع وصول خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف عند 80.50 دولار للبرميل في السابع عشر من مايو أيار.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز هبوطا قدره 525 ألف برميل في مخزونات الخام الأمريكية.

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