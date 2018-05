المتوسط:

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس، مسئوليته عن هجوم في مدينة لييج البلجيكية، من خلال بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وبالرغم من أن التنظيم لم يقدم دليلا على صحة ادعاءاته، إلا أن وكالة أعماق أكدت أ، منفذ الهجوم “جندي من جنود الدولة الإسلامية”.

ودأب التنظيم على تبني هجمات يعتقد أنها نفذت بإلهام من متشددين إسلاميين، دون أن يذكر دليلا على ضلوعه في ذلك.

الجدير ذكره أن رجلا تمكن أمس من قتل شرطيتين ومدني، في مدينة لييج البلجيكية، قبل أن تقتله الشرطة في تبادل لإطلاق النار في مدرسة، ويتعامل ممثلو الادعاء مع الواقعة على أنها هجوم إرهابي.

The post داعش يعلن مسئوليته عن حادث لييج الإرهابي ببلجيكا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية