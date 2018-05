المتوسط:

قتل شخص وأصيب آخران بجراح جراء حادث طعن في مدينة فلينسبرغ شمال ألمانيا يوم الأربعاء.

وقعت الحادثة بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في المدينة، بالقرب من الحدود الدانماركية، بحسب ما أعلنت الشرطة الاتحادية. الألمانية

