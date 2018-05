البيت الأبيض يبدي تفاؤلا إزاء إمكانية عقد قمة مع كوريا الشمالية

المتوسط:

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن المفاوضات الجارية في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين بشأن القمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تسير على ما يرام وتوقع انعقاد الاجتماع التاريخي يوم 12 يونيو حزيران كما هو مقرر.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض في إفادة اعتيادية مقررة “اجتمع الوفد الأمريكي برئاسة السفير سونج كيم مع مسؤولين من كوريا الشمالية اليوم أيضا وستستمر المحادثات بين الطرفين. القراءات من هذه الاجتماعات إيجابية حتى الآن وسنستمر في التحرك قدما”.

وتابعت “سنواصل استهداف موعد 12 يونيو ونتوقع أن ننجح في ذلك” مشيرة إلى الموعد الأصلي لانعقاد الاجتماع.

