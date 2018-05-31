التحريض ضد العرب في إسرائيل يدفع بالشرطة إلى اعتقال المسحراتية

بدأت الشرطة الإسرائيلية، بتحرير مخالفات واحتجاز الشبان الفلسطينيين الذين يعملون كمسحراتية في رمضان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها، إن الشرطة الإسرائيلية رأت أن عمل المسحراتي وإيقاظ المسلمين في القدس يزعج بقية السكان، الأمر الذي يفرض عليهم ضرورة منع هذه المهنة أو العادة الرمضانية.

ونقلت الصحيفة، عن بعض من المسحراتية قولهم، أن الشرطة الإسرائيلية قامت بذلك تنفيذا لمطالب تقدم بها عدد من المستوطنين والمتشددين اليهود في الحي الإسلامي، وهو ما أدى إلى تفجر هذه الأزمة.

وقال عدد من وجهاء المدينة من العرب للصحيفة، إن عمل المسحراتي هو أحد الرموز التاريخية المعروفة للمسلمين في رمضان، وأن هذا النشاط يجري منذ القدم، ولم يسبق للشرطة أن اعترضت، إلا أن أجواء التحريض في الشارع الإسرائيلي دفعت بالشرطة إلى اعتقال المسحراتية، بل وحتى تحريرغرامات لهم بلغت آلاف الشواكل.

وتتراوح الغرامات، بحسب الصحيفة إلى 1000 شيكل، أي ما يوازي قرابة 270 دولارا، وهي غرامة كبيرة، خاصة أنها تتكرر مع كل مرة يتم فيها القبض على المسحراتية.

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