رسميًا.. زيدان يرحل عن ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، رحيله رسميًا، عن صفوف النادي الملكي، التي امتدت لموسمين ونصف، ختمهما بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز تاريخي، لم يسبق لمدرب تحقيقه في الحقبة الحديثة.

ودعا مدرب ريال مدريد، الصحفيين بشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس، لعقد مؤتمرًا صحفيًا، في مقر التدريب التابع للنادي، دون أن يحدد سبب الدعوة إلى المؤتمر.

وبحسب صحيفة «ماركا» التقى زيدان برئيس النادي فلورنتينو بيريز صباح اليوم، قبل أن يقرر عقد المؤتمر الصحفي، والذي أعلن من خلاله عن قراره برحيله عن تدريب الميرينجي.

وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد، في عام 2016، خلفًا لرافا بينيتيز، وخلال هذه الفترة كتب الفرنسي تاريخ من ذهب مع النادي الملكي، بعد حصد دوري أبطال أرووبا على حساب ليفربول الإنجليزي، والفوز بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهم السبت الماضي، بمدينة كييف الأوكرانية في نهائي دوري الأبطال.

وتعد هذه بطولة هي رقم 9 في مشوار زيدان التدريبي مع ريال مدريد خلال عامين ونصف، بعد فترة رائعة مع الكتيبة الملكية، حقق خلالها دوري الأبطال 3 مرات على التوالي، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين لكأس العالم للأندية،، والدوري الإسباني، وكأس السوبر المحلي.

وينتظر جمهور ريال مدريد حسم العديد من القضايا أهمها مصير كريستيانو رونالدو، الذي ألمح لإمكانية رحيله عن الميرينجي، بعد الفوز بلقبه الرابع مع الفريق بدوري الأبطال والخامس بمسيرته.

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