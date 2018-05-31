سبب الرحيل ومستقبله التدريبي واللحظة الأسوأ والأفضل.. زيدان يتحدث

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الخميس، استقالته رسميًا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المفاجئ الذي عقده رفقة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني.

وقال زين الدين زيدان: «أعلم أن القرار غير متوقع ولكن هذا الفريق يحتاج إلى تغيير حتى يستمر في النجاح، وريال مدريد أعطاني كل شيء لأكون قريبًا من هذا النادي طوال حياتي، وبعد هذه السنوات الثلاث أعتقد أن مغادرة ريال مدريد هو القرار الصائب».

وأردف زيدان: «ريال مدريد نادٍ مُتطلب، وجميع من يعملون هنا يقدمون 100% من مجهودهم، أود أن أشكر كل من عمل معي، ولدي عاطفة خاصة تجاه جماهير ريال مدريد ويجب أن أشكرهم مرة أخرى على دعمهم».

وأشار زيدان إلى إمكانية عودته من جديد لصفوف الملكي، قائلًا: «بالطبع قد أعود إلى ريال مدريد يومًا ما لأن هذا النادي أعطاني كل شيء، لكن في الوقت الحالي يجب التغيير، إنه الوقت المناسب ليحصل الفريق على منهجية جديدة حتى يواصل تحقيق النجاحات».

وفيما يخص حديثه مع اللاعبين ومعرفتهم بقرار رحيله، قال النجم الفرنسي: «جميع اللاعبين يعرفون بهذا القرار، تحدثت مع سيرخيو راموس وبعثت رسائل للبقية، ولقد أخبرت سيرخيو راموس بأنه كان من دواعي سروري قضاء هذه الفترة مع الجميع، ونحن مررنا بلحظات عصيبة هذا الموسم جعلتني أعتقد بأنه الوقت المناسب للرحيل، أود أن أشكر اللاعبين وأعلم أن الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم».

وعن مستقبله التدريبي، والنادي الذي سيتولى قيادته مستقبلًا، وأسباب الرحيل، أجاب زين الدين زيدان: «لا أبحث عن نادٍ آخر، ولن أدرب في أي مكان خلال الموسم القادم، وكانت هناك أسباب أخرى للرحيل ولست مُتعبا، فقط أعتقد أنه الوقت الأمثل للرحيل».

كما تحدث زيدان عن اللحظة الأسوأ والأفضل له مع ريال مدريد: «أعتقد أن أسوأ لحظة في الموسم الماضي كانت الخسارة من ليجانيس في كأس الملك، وأفضل لحظة لي كمدرب لريال مدريد كانت الفوز بالليجا في الموسم الماضي».

وشكر زين الدين زيدان، الجميع قائلًا: «لقد وجدت الاحترام من الجميع وخاصة لاعبي الفريق وهذا هو أهم شيء، ولا أعتقد بأنني كنت سأواصل تحقيق النجاحات ولهذا السبب اعتقدت أنه وقت التغيير، أنا شخص فائز بطبعي».

وفيما يخص قراره وهل له علاقة بما يحدث مع كريستيانو رونالدو (الذي يرغب في الرحيل)، قال زيدان: «القرار الذي اتخذته ليس له أي علاقة بما يحدث مع كريستيانو رونالدو، واستغرقت وقتا طويلا من أجل اتخاذ هذا القرار، وبمجرد اتخاذه لم أقرر التراجع عنه»، مختممًا حديثه برسالة قائلًا: «إنه يوم حزين بالنسبة لي، اليوم أقول "إلى اللقاء" وسأظل دائماً بالقرب من هذا النادي».

من جانبه قال فلورنتينو بيريز: «زيدان أبلغنا يوم أمس بقرارٍ غير متوقع ولكن على أي حال نحن جميعنا إلى جانبه، واليوم هو يوم حزين وبالطبع هو قرار أحزنني للغاية، لطالما أحببت زيدان كلاعب وكمدرب»، متابعًا: «كنت أود بقاء زيدان ولكن أولئك الذين يعرفونه يدركون أن لا أحد يستطيع تغيير قراره، واليوم عبارة عن وداع لزيدان ولو كان بحاجةٍ للراحة فهو يستحق الحصول عليها».

وفيما يلي لمحة مختصرة عن زين الدين زيدان:

الأندية التي لعب لها: كان الفرنسي (من 1988 إلى 1992) وبوردو الفرنسي (من 1992 إلى 1996) ويوفنتوس الإيطالي (من 1996 إلى 2001) وريال مدريد الإسباني (من 2001 إلى 2006).

المناصب التدريبية التي تولاها: مدرب مساعد في ريال مدريد الإسباني (بين عامي 2013 و2014) – مدرب لفريق الصف الثاني بريال مدريد (بين عامي 2014 و2016) – مدير فني للفريق الأول بريال مدريد (بين عامي 2016 و2018).

الألقاب التي توج بها خلال مشواره كلاعب: كأس العالم (1998) – كأس الأمم الأوروبية (يورو 2000) ودوري أبطال أوروبا عام 2002 وكأس العالم للأندية عامي 1996 و2002 وكأس السوبر الأوروبية عامي 1996 و2002 والدوري الإيطالي عامي 1997 و1998 والدوري الإسباني في عام 2003.

أبرز الألقاب الفردية: أفضل لاعب في العالم أعوام 1998 و2000 و2003.

الألقاب التي حققها خلال مسيرته التدريبية حتى الآن: دوري أبطال أوروبا في أعوام 2016 و2017 و2018 والدوري الإسباني في عام 2017 وكأس العالم للأندية عامي 2016 و2017 وكأس السوبر الأوروبية عامي 2016 و2017 وكأس السوبر الإسبانية عام 2017 .

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