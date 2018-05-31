نجيب ساويرس: زيدان سيتولى تدريب قطر

كتب: علي الزيني

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ريال مدريد الإسباني، سيتولى تدريب المنتخب القطري، في عقد يمتد لأربع نوات.

ساويرس نشر عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": "زيدان ينضم إلى قطر على مدى 4 سنوات، لتدريب الفريق الوطني لكأس العالم في 2022".

وكان زيدان، أعلن رحيله رسميًّا، عن صفوف النادي الملكي، التي امتدت لموسمين ونصف، ختمهما بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز تاريخي، لم يسبق لمدرب تحقيقه في الحقبة الحديثة.

وسبب الخبر صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم، الذين استغربوا رحيل المدرب الفرنسي، خاصة بعد تحقيقه الإنجاز الأوروبي التاريخي.

أسباب زيدان لم تكن واضحة، وسببت صدمة حتى للمقربين منه في النادي الملكي، وعلى رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي قال "أنا مصدوم. لا يمكن لأحد أن يكون جاهزا لخبر مثل هذا".

ودعا مدرب ريال مدريد، الصحفيين بشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس، لعقد مؤتمر صحفي، في مقر التدريب التابع للنادي، دون أن يحدد سبب الدعوة إلى المؤتمر.

وبحسب صحيفة «ماركا» التقى زيدان برئيس النادي فلورنتينو بيريز صباح اليوم، قبل أن يقرر عقد المؤتمر الصحفي، والذي أعلن من خلاله عن قراره برحيله عن تدريب الميرينجي.

وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد، في عام 2016، خلفًا لرافا بينيتيز، وخلال هذه الفترة كتب الفرنسي تاريخ من ذهب مع النادي الملكي، بعد حصد دوري أبطال أرووبا على حساب ليفربول الإنجليزي، والفوز بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهم السبت الماضي، بمدينة كييف الأوكرانية في نهائي دوري الأبطال.

وتعد هذه بطولة هي رقم 9 في مشوار زيدان التدريبي مع ريال مدريد خلال عامين ونصف، بعد فترة رائعة مع الكتيبة الملكية، حقق خلالها دوري الأبطال 3 مرات على التوالي، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين لكأس العالم للأندية،، والدوري الإسباني، وكأس السوبر المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا