زعيم كوريا الشمالية: رغبتنا في نزع السلاح النووي لم تتغير

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة، إن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال "دون تغيير ومتسقة وثابتة".

ونقلت الوكالة الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور الشمال، إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على أساس "مرحلة تلو الأخرى".

وذكر التقرير أن كيم ولافروف اتفقا على دعم التبادل والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا حيث اتفقا على عقد قمة ثنائية هذا العام.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا