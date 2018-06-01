الاتحاد الكردستاني: لن نقيم الاحتفالات بذكرى التأسيس.. ونقيم تأبينا لجلال طالباني

قال الملا ياسين رءوف، ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، إن قيادات الحزب قررت عدم إقامة أية احتفالات هذا العام بذكرى تأسيس الاتحاد، مكتفين بإقامة تأبين وفاة 3 من قيادات الحزب خلال العام الماضي.

وأوضح الملا ياسين رءوف لـ "بوابة الأهرام"، أن سبب عدم إقامة الاحتفالات أن الذكرى تأتي هذا العام وقد توفى 3 من قيادات الحركة الكردية في التاريخ، وهم كل من "مام" جلال طالباني رئيس جمهورية العراق السابق، ونوشيروان مصطفى القيادي السابق بالحزب ومؤسس حركة كوران، وعادل مراد أمين عام المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، مضيفًا أن الأكراد من المنتمين للاتحاد الكردستاني يتذكرون تضحياتهم سنويا بتلك المناسبة سواء داخل أو خارج الإقليم.

ويحتفل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي غدًا الجمعة الموافق الأول من يونيو، بذكرى تأسيس الحزب الـ 43 عقب انتهاء الثورة الكردية عام 1975، عقب اتفاقية الجزائر بين النظام البعثي وشاه إيران محمد رضا بهلوي، حيث تمكن جلال طالباني الزعيم الكردي الراحل وأول رئيس للجمهورية العراقية ومعه 5 آخرين من القيادات الكردية البارزة من تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني فيها.

وأشار ممثل الحزب بالقاهرة، إلى أنه بعد عام من التأسيس بدأ الحزب مرحلة الكفاح المسلح ضد النظام البعثي الذي يرى أنه تعرض للظلم على يديه، وسيطر على مناطق كثيرة من إقليم كردستان الحالي، مضيفًا أنه كان من نتائج ذلك قيام نظام صدام حسين بتدبير ما يسمى بموقعة "الأنفال" التي تم ضرب الأكراد فيها بالأسلحة الكيماوية عام 1988 والتي راح ضحيتها المئات، حتى حدثت الانتفاضة الكبرى عام 1991 بعد انتهاء الغزو العراقي للكويت وحصل الإقليم على حقوقه من خلال الحصول على حق الحكم الذاتي، وأن الحزب مستمر حتى الآن في نضاله بناءً على المبادئ التي أسسها الراحل جلال طالباني.

وأضاف أن الاتحاد الوطني الكردستاني قدم الكثير من الدعم والعطاء، بغية تحقيق طموحات جماهير شعب كردستان ، كما لعب أدوارًا لا يستهان بها من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعايش بين القوميات في العراق، بفضل مجهودات أمينه العام الرئيس الراحل جلال طالباني، معتبرًا أنه كان صمام الأمان في تعزيز وتفعيل العملية الديمقراطية في البلاد.

ولفت إلى أن ذكرى التأسيس تتزامن هذا العام مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية الأخرى على تنظيم داعش وملاحقتهم، كي تبقى أرض كردستان .

ويعتبر الأكراد من أعضاء حزب الاتحاد الكردستاني، أن يوم تأسيسه في الأول من يونيو هو يوم بزوغ شمس الأمل من جديد للشعب الكردي حيث إنه أحيا الثورة الكردية من جديد بعد 3 أشهر من انهيارها وزرع الأمل داخل فكر وقلب كل كردي.

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