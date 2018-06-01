84 عسكريا أمريكيا بالكويت في الحجر الصحي بسبب مرض نوروفيروس

ذكرت صحيفة كويتية، اليوم الجمعة، أنه تم وضع 84 عسكريا أمريكيا في الحجر الصحي بسبب إصابتهم بمرض "نوروفيروس" وتفشيه بين الجنود الأمريكيين المتمركزين في الكويت.

وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تسعى جاهدة حالياً لمحاولة محاصرة ومعالجة تلك العدوى التي ظهرت أولا في معسكري "عريفجان" و "بوهرينج".

وبحسب الصحيفة، فإنه تم حتى الآن تشخيص وعزل 84 جنديا في الكويت ممن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بذلك المرض الفيروسي المعدي الذي يصيب الجهاز الهضمي ومن بين أعراضه الغثيان والتقيؤ والإسهال والمغص والخمول، كما يمكن أن يحدث ارتفاعاً طفيفاً في درجة حرارة الجسم.

ووفقاً لمصادر طبية، فإن هذا المرض لا يشكل تهديداً على حياة المصاب به، وذلك على الرغم من كون أعراضه وتأثيراته حادة نسبياً.

وقالت المصادر، إن العدوى بدأت في الظهور يوم الجمعة الماضي بعد الإبلاغ عن إصابة 3 جنود بها في معسكري عريفجان وبوهرينج، ثم تزايدت حدتها لاحقاً عندما استدعى الأمر تأجيل إقلاع 3 رحلات جوية كانت متجهة من الكويت إلى الولايات المتحدة بعد اكتشاف مزيد من الحالات المصابة بين الجنود الذين كانوا يستعدون للسفر على متن تلك الرحلات.

وأوضحت المصادر أن مسئولي القيادة المركزية الأمريكية قرروا تأجيل تلك الرحلات الثلاث إلى وقت لاحق وإحالة جميع الجنود المصابين بالعدوى إلى الحجر الصحي في داخل المعسكرين إلى أن يتم حصر الوباء وكبح تفشّيه.

يُشار إلى أن مرض "نوروفيروس" ينتقل من خلال الأطعمة ومياه الشرب، وتبدأ أعراضه في الظهور بعد فترة حضانة في الجسم تتراوح بين 12 و 48 ساعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا