ماكرون لـترامب: الرسوم الأمريكية غير شرعية والاتحاد الأوروبي سيرد عليها

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مساء أمس الخميس، بأن قراره فرض رسوم على استيراد الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي "غير شرعي" و"خطأ"، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي سيرد على قرار ترامب "بطريقة حازمة ومتناسبة" بحسب بيان صادر عن الإليزيه.

كما وجه الرئيس الفرنسي دعوة لترامب إلى المشاركة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان من أجل تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية، وفق الإليزيه الذي لم يُحدد ما كان رد ترامب.

وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير إن فرنسا لن تتفاوض "تحت الضغط" مع الولايات المتحدة في شأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وصرح لو مير للصحافة في مونريال قبل وصوله إلى ويستلر (كندا) حيث سيشارك في اجتماع مجموعة السبع "نحن نرفض التفاوض تحت الضغط. لقد التقيت صباح اليوم (وزير التجارة الاميركي) ويلبر روس وأوضحت له أن دول الاتحاد الأوروبي لن توافق أبدًا على التفاوض تحت الضغط".

وشدد على أن الأوروبيين لا يستطيعون فهم مثل هذا القرار الأمريكي ضد "الحلفاء المقربين".

وأضاف: "نعتقد بشكل راسخ أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية غير مقبول وغير مبرر، وستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".

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