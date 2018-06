ترامب: أتمنى انعقاد القمة الأميركية الكورية الشمالية بموعدها

المتوسط:

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، عن قلة فرص التوصل إلى اتفاق سريع يحمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية، في الوقت الذي توجه فيه وفد من بيونغ يانغ للقاء ترامب، حاملا رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وصرح ترامب لوكالة “رويترز” على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية تكساس الجنوبية، إنه لا يزال يأمل أن تعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية في 12 يونيو بسنغافورة.

وأضاف: “أود إنجاز الأمر في اجتماع واحد، لكن كثيرا من الاتفاقات لا تمضي بهذا الشكل. ثمة احتمال كبير جدا بأن هذا لن يتم في اجتماع أو اثنين أو ثلاثة. لكنه سيتم في مرحلة ما”.

ورفضت كوريا الشمالية نداءات أميركية سابقة لنزع أسلحتها النووية من جانب واحد، ودعت بدلا من ذلك إلى نهج “مرحلي” لإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية، ما يعني أيضا إزالة المظلة النووية الأميركية، التي تحمي كوريا الجنوبية واليابان.

