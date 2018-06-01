وزير الخارجية الألمانى يتفقد خط المواجهة فى شرق أوكرانيا

يعتزم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تفقد الأوضاع في خط المواجهة بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا.

وبرفقة نظيره الأوكراني بافلو كليمكين، يتفقد ماس قرية شيروكين، التي غادرها 1400 فرد من مواطنيها، والتي يمكن من خلالها رؤية خط المواجهة.

ويسيطر على المنطقة التي شهدت معارك خلال عامي 2014 و2015 القوات الأوكرانية حاليا.

يشار إلى أن "ماس" ثاني وزير خارجية ألماني، يتفقد خط المواجهة في شرق أوكرانيا. وقد قام بذلك من قبل وزير الخارجية السابق فرانك-فالتر شتاينماير، عام .2016.

وقال "ماس"، أمس خلال محادثاته السياسية في مستهل الزيارة، إنه يأمل إنعاش المحادثات حول حل النزاع في شرق أوكرانيا بحلول يوليو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن معارك تدور قبل أربعة أعوام في منطقة حوض دانوب شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا.

ولم تُطبق تقريبا حتى الآن اتفاقية السلام التي أُبرمت في مينسك عام 2015.

وتوقفت المحادثات الرامية إلى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا بوساطة "ألمانية – فرنسية" منذ أكثر من 15 شهرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا