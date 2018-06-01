الملك زيدان وتبادل القرن.. يسيطران على عناوين الصحف العالمية

لا صوت يعلو داخل الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الجمعة، فوق الضجة التي أثارها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد باستقالته من منصبه أمس الخميس في مؤتمر صحفي بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي، كما ركزت الصحف الإيطالية، على صدمة زيدان بعد رحيله عن القيادة الفنية للريال، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، كما هيمن رحيل زيدان عن الريال، وأبرز المرشحين لخلافته، على أغلفة الصحف الإسبانية.

وتحدث زين الدين زيدان، خلال المؤتمر الصحفي عن سبب الرحيل ومستقبله التدريبي واللحظة الأسوأ والأفضل وإمكانية عودته من جديد لصفوف الملكي، كما تحدث عن قراره وهل له علاقة بما يحدث مع كريستيانو رونالدو (الذي يرغب في الرحيل).. (طالع التفاصيل)

الصحف الإسبانية

وخرجت صحيفة "ماركا" بعنوان "شكرا زيدان"، وتابعت: "الفرنسي يترك إرثا أسطوريا، ويصدم المدريديين، فلورنتينو بيريز حاول إقناعه لأكثر من ساعتين، وكريستيانو من أكثر المتضررين برحيله، والنادي دخل في محادثات مع بوكيتينو"، كما نقلت تصريحات زيدان في المؤتمر الصحفي، حيث قال: "سأرحل حتى يواصل ريال مدريد النجاح".

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان: "ريال مدريد في صدمة"، وأضافت: "زيدان أعلن رحيله عن ريال مدريد بشكل مفاجئ، وقال في المؤتمر الصحفي إن التغيير كان مطلوبا لضمان النجاح"، وأشارت الصحيفة إلى أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، هو المفضل لدى بيريز، كما أن يواخيم لوف وجوتي في الصورة، وفي الأعلى تحدثت حول رغبة يورجن كلوب، مدرب ليفربول في التعاقد مع سيليسين وعثمان ديمبلي من برشلونة.

وعنونت صحيفة "سبورت": "مكسور.. زيدان أعلن رحيله عن مدريد بشكل مفاجئ والنادي في صدمة"، وأكملت: "المدرب الفرنسي رأى حاجة الفريق للتغيير، واعترف بأنه لم يعد مرتاحا في تدريب الملكي، الضغط أصبح على فلورنتينو بيريز الذي ظهر متأثرا، ويفاضل بين أليجري وبوكيتينو"، وفي الأسفل أبرزت رغبة 82% من جمهور برشلونة في التركيز على تحقيق دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وركزت صحيفة "سوبر ديبورتي" على رغبة مارسيلينو جارسيا، مدرب فالنسيا، في حسم موقف جيديس وجاميرو من الانضمام للفريق قبل المعسكر التحضيري في سنغافورة، كما علقت على رحيل زيدان وقالت: "طوارئ في مدريد، زيدان اتفق مع بيريز على الرحيل"، كما تطرقت إلى تواجد محمد صلاح في فالنسيا، لاستكمال برنامجه العلاجي بعد تعرضه للإصابة في الكتف بنهائي كييف.

صحف إيطاليا

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "زيدان يقلب العالم رأسًا على عقب"، وتابعت: "صدمة خروج زيزو، الذي سيصبح مدرب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم.. بوكيتينو وكونتي والسجين ساري أبرز الخيارات البديلة"، وأضافت "بالو.. شارة ضد العنصرية.. الليلة فرنسا وإيطاليا في نيس، وسيحمل ماريو أو دي تشيليو شارة القيادة، إذا كان بونوتشي خارج التشكيلة".

وأكملت "أليسون الذهبي.. روما يذهب إلى لينو.. هناك ليفربول وريال مدريد.. مونشي يحمي نفسه مع الألماني في حال وجود عرض كبير للحارس رقم 1"، وواصلت "يوفنتوس أو حياة جديدة.. ماركيزيو يقرر.. هل سيبقى أم سيذهب؟ يجب على اللاعب إعطاء الرد"، واختتمت "إيمري كان وبيرين التعزيزات الأولى لماسيمليانو أليجري".

أما صحيفة "توتو سبورت" فعنونت قائلة: "هيجواين- إيكاردي: ما وراء الكواليس.. تبادل القرن.. قصة انتقال تشمل يوفنتوس وإنتر وتثير الجدل"، وتابعت "حصار شبكات التواصل الاجتماعي على ميلينكوفيتش (لاعب لاتسيو).. تعال إلى تورينو"، وعلقت الصحيفة على رحيل زيدان عن قيادة ريال مدريد قائلة: "صدمة زيدان.. وداعًا ريال مدريد".

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "سوبر ميركاتو إيطاليا"، وتابعت: "العرض الأول من يوفنتوس لضم ميلينيكوفيتش سافيتش من لاتسيو".

صحف فرنسا

وتصدرت صورة زين الدين زيدان غلاف صحيفة (لو باريزيان) التي عنونت: "المدرب القادم للمنتخب"، وأضافت: "زيدان يعلن رحيله بشكل مفاجئ عن ريال مدريد، وقد يتولى تدريب منتخب فرنسا يوما ما".

وعنونت صحيفة (بروفانس): "الملكي"، وكتبت: "زيدان يغادر ريال مدريد"، وتابعت: "بعد 5 أيام من دخوله قائمة الأساطير في كييف، ابن مارسيليا يعلن مفاجأة بأنه لن يقود ريال مدريد الموسم المقبل، ليرحل عن قيادة النادي الأكبر في العالم وهو في قمة المجد"، وفي الأسفل لفتت للمباراة الودية بين منتخبي إيطاليا وفرنسا الليلة، بعنوان: "الاختبار الحقيقي الأول للديوك قبل كأس العالم".

كما عنونت (ليكيب): "قرار الملك"، وتابعت: "رغم التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، زيدان يعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد"، وفي الأعلى كتبت: "الأزرق يواجه ماريو"، في إشارة للمباراة الودية بين منتخبي فرنسا وإيطاليا بقيادة ماريو بالوتيلي بمعقل ناديه نيس، في ثاني البروفات الاستعدادية للديوك قبل كأس العالم.

وفي صفحتها الأولى، كتبت صحيفة (لو فيجارو): "زيدان يقرر مغادرة ريال مدريد من بوابة المجد".

الصحف الإنجليزية

وخرجت صحيفة "ذا صن" بعنوان "ستبدو جيّدا على أرضية زيدان" في إشارة إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مدرب ليفربول يورجن كلوب، في وقت يتطلّع فيه تشيلسي للاستفادة من خدمات المدرب الفرنسي، كما ذكرت الصحيفة أن مدرب دربي كاونتي الجديد فرانك لامبارد، قد يقنع رفيق دربه جون تيري بالعمل معه في مهمّته الجديدة.

من ناحيتها، نشرت صحيفة "ميرور" عنوانا يقول "ريال: سنخطف بوك"، في إشارة إلى تصدّر مدرّب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو لقائمة المرشّحين لخلافة زيدان، وذكرت الصحيفة أيضا أن تشيلسي سينافس ليفربول على ضم حارس مرمى روما أليسون باكير، ونقلت تصريحات مدرب إيفرتون الجديد ماركو سيلفا، التي تعهّد فيها بإعادة المشاعر الجيّدة لصفوف الفريق.

إلى ذلك، استعرضت صحيفة "ميرور" قائمة المرشّحين لخلافة زيدان، مع التركيز على بوكيتينو ومدرب آرسنال السابق، ىرسين فينجر، فيما أبرزت تحت عنوان "فوضى تشيلسي" انسحاب مالك النادي اللندني رومان أبراموفيتش من خطط بناء ملعب جديد للفريق بالتزامن مع مشاكل متعلّقة بعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الأراضي البريطانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا