انتفاضة وريورز في الوقت الإضافي تمنحه الفوز والتقدم على كافاليرز

احتاج جولدن ستيت وريورز إلى وقت إضافي وتجاوز 51 نقطة سجلها ليبرون جيمس ليفوز 124-114 على كليفلاند كافاليرز ويتقدم 1-صفر في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الخميس، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء رويترز.

ويستضيف وريورز المباراة الثانية في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات يوم الأحد المقبل، وقبل 36.4 ثانية النهاية احتسب الحكام خطأ ضد المهاجم بعد تدخل من كيفن دورانت ضد جيمس لكن بعد مراجعة اللعبة تراجعوا عن قرارهم ليحصل وريورز على رميتين حرتين.

ونجح دورانت في إدراك التعادل 104-104 قبل أن يتقدم كافاليرز بنقطتين من جيمس، وقال تايرون لو مدرب كافاليرز في مؤتمر صحفي: "الفوز سُرق منا، لم يحدث أن تم تغيير قرار الحكام بهذه الطريقة ويحدث ذلك الآن في النهائي وأهم مباريات في الموسم".

وأحرز ستيفن كوري نقطتين بالإضافة إلى نقطة أخرى من رمية حرة ليتقدم صاحب الأرض 107-106، وحصل جورج هيل على رميتين حرتين نجح في تسجيل الأولى منهما وأهدر الثانية لتصل الكرة إلى زميله جيه.ار سميث الذي لم يطلب وقتا مستقطعا أو يحاول تسديد الكرة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 107-107.

وقال جيمس: "لا أعلم ما الذي كان يفكر فيه سميث، لا أعلم هل كان يعتقد أننا متقدمون في النتيجة أم كان يعلم أنها التعادل".

وأبلغ سميث الصحفيين أنه كان يعلم أن النتيجة هي التعادل، وأضاف: "اعتقدت أننا طلبنا الوقت المستقطع. لو كنت اعتقد أننا متقدمون لاحتفظت بالكرة".

لكن المدرب لو قال في المؤتمر الصحفي إن سميث كان يعتقد أن كافاليرز يتقدم بنقطة واحدة وإن المباراة ستنتهي، وانتفض وريورز في الوقت الإضافي بفضل تألق ستيفن كوري ودريموند جرين ليحقق الفوز الأول.

وقال ستيف كير مدرب وريورز للصحفيين: "نلعب ضد فريق رائع وهذا هو النهائي، الأمور لن تكون سهلة".

وأضاف: "أعلم أن الجميع يكتب ويتحدث عن أن المواجهة ستكون سهلة. المنافس بلغ النهائي للمرة الرابعة على التوالي مثلنا لسبب بالتأكيد".

وشهدت نهاية المباراة مشادة بين جيمس وكوري وكلاي طومسون بالإضافة إلى طرد تريستان طومسون لاعب كافاليرز بعد خطأ عنيف من الدرجة الثانية ضد شون ليفنجستون.

وواصل جيمس أداءه المذهل ليصبح اللاعب السادس في تاريخ النهائي الذي يحرز 50 نقطة على الأقل في مباراة واحدة.

وأنهى كوري المباراة مسجلا 29 نقطة فيما أضاف دورانت 26 نقطة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 56-56 بعد رمية ثلاثية من بعد منتصف الملعب بقليل من كوري وصمد كافاليرز أمام انتفاضة وريورز المعتادة في الربع الثالث ليبدأ الربع الأخير متأخرا بست نقاط فقط.

وتعرض كلاي طومسون لاعب وريورز لإصابة في الربع الأول بعد تدخل من سميث وخرج من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود في الربع الثاني.

كما تلقى جيمس ضربة في عينه من جرين وسقط متألما على الأرض لكنه واصل اللعب، وهذه هي المواجهة الرابعة على التوالي بين الفريقين في النهائي إذ نال وريورز اللقب في 2015 و2017 بينما اقتنصه كافاليرز في 2016.

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