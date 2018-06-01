جولة فى الصحف الفرنسية: حرب اليمن لا تزال منسية.. وزيدان يحلم بتدريب الديوك

أفردت الصحف الفرنسية حيزًا مهمًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصلب والألمنيوم، ورأت فيه حربًا تجارية على أوروبا، فيما تحدثت كثيرًا عن مفاجأة استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد الإسباني، فضلًا عن مقابلة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، إضافة الى مواضيع متعددة عن سوريا، وعن الحرب الدائرة في اليمن، وفقًا لموقع "مونت كارلو".

اليمن.. الحرب المنسية

البداية من صحيفة "لوفيجارو"، التي اختارت مصطلح "الحرب اليمنية المنسية" عنوانًا للمانشيت، وخصصت لها المقال الافتتاحي، وكتب موفد الصحيفة الخاص "جورج مالبرونو" إلى كل من عدن ولحج وباب المندب تحت عنوان "في قلب معمعة حرب منسية"، وقال مالبرونو: "في اليمن، يموت المرء قتلًا أو جوعًا أو جراء غياب العلاج أو حتى بسبب اليأس، والمأساة مستمرة وسط لامبالاة عالم مشبع أصلًا بالأزمات والعنف" .

مخاطر النزاع اليمني

وما زلنا في "لوفيجارو" حيث أشار الكاتب آرنو دو لا جرانج إلى أن بعض البعثات الدبلوماسية ترى أن النزاع اليمني هامشي ولا تأثير له على مصير العالم ولكن هذه النظرة خاطئة، وفقًا لكاتب المقال.

ويلفت لارانج إلى "خطر الانفجار جراء الصراع الدائر على أرض اليمن، وقد نبه من مغبة ترك البلاد تغرق في فوضى أمراء الحرب والميليشيات ما قد يجعل من اليمن قاعدة خلفية للإرهابيين".

71% من السوريين يقيمون في مناطق خاضعة للنظام

وإلى سوريا المثخنة بالصراع، حيث أشارت "لوموند" إلى سعي روسيا لإبعاد شريكها الإيراني والميليشيات التابعة له عن الجنوب السوري لتلافي التصعيد مع إسرائيل.

أما صحيفة "لوبينيون"، فقد كتبت أن "الجيش السوري أنهى استعداداته بانتظار الهجوم على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جنوب البلاد، وأن 71% من السوريين يقيمون في مناطق خاضعة للنظام" .

ونقلت "لوبينيون" عن عالم الجغرافيا فابريس بلانش ما وصفه بـ"زيادة نفوذ نظام الأسد الذي بات على طريق النصر" .

الراعي لـ "لوفيجارو": آن أوان إنهاء النزاع في سوريا

وفي سياق آخر، نشرت "لوفيجارو" حديثًا مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها إلى باريس.

وخصصت "لوفيجارو" صفحة كاملة لهذه المقابلة، واعتبرت أن الكنيسة المارونية، التي يرأسها الكاردينال بشارة الراعي "لا يقتصر دورها على لبنان، بل إنها تلعب دورًا حاسمًا على الصعيد الدولي في سبيل حماية مسيحيي الشرق".

وقد نقلت "لوفيجارو" عن البطريرك الماروني أنه "آن أوان إنهاء النزاع في سوريا".

ترامب أعلن الحرب على أوروبا

وخصصت الصحف الفرنسية جزءًا كبيرًا من عناوينها للرسوم الأمريكية المرتفعة على الصلب والألمنيوم، وخرج مانشيت "لي زيكو" تحت عنوان "ترامب أعلن الحرب على أوروبا"، وهذا التعبير، تعبير "إعلان الحرب"، نجده في الجرائد الفرنسية كافة.

فرنسا تحلم بعودة زيدان

وبعيدًا عن السياسة، خصصت اليوميات الفرنسية حيزًا كبيرًا من عناوينها للاستقالة المفاجئة لزين الدين زيدان عن تدريب النادي الملكي "ريال مدريد".

وكتب "لاكروا" أن زيدان اختار الرحيل في عز مجده، فيما جاء "لوفيجارو" أن "زيدان يستعيد حريته في قمة مجده"، أما "لوباريزيان" فقد خصصت الغلاف لقول "ديديه ديشان" مدرب المنتخب الفرنسي إن "زيدان سيصبح مدربًا لمنتخب الديوك يومًا ما" وهو حلم خصصت له لوباريزيان افتتاحيتها، فيما عنونت "ليكيب" "خطاب ملك"، في وصفها لتصريح بطل كرة القدم الذي فاجأ الجميع بقراره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا