ترامب يلتقي مساعد كيم جونج أون في المكتب البيضاوي

استقبل دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض مساعد كيم جونج أون الذي يحمل رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي، في تعبير جديد عن الانفراج غير المسبوق تمهيدا لقمة تاريخية بين البلدين العدوين.

ووصل الجنرال كيم يونج شول، الذي يضطلع بدور أساسي في التحضير لهذه القمة غير المسبوقة المقررة في 12يونيو في سنغافورة، حيث كان في استقباله الأمين العام للرئاسة الأمريكية، جون كيلي ومسئولا ملف كوريا الشمالية في الخارجية الأمريكية والسي آي إيه مارك لامبرت وأندرو كيم.

وانتقل بعدها إلى المكتب البيضاوي للقاء الرئيس الأمريكي.

وكيم يونج شول هو أرفع مسئول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما، ومن المقرر أن يلتقي أيضا للمرة الثالثة في ثلاثة أيام وزير الخارجية مايك بومبيو بعد محادثاتهما الأربعاء والخميس في نيويورك، والتي أتاحت وفق الأمريكيين إحراز "تقدم فعلي" نحو انعقاد القمة.

وكان ترامب وجه رسالة مفتوحة إلى الزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي، أعلن فيها إلغاء القمة غير المسبوقة بينهما في 12 يونيو في سنغافورة، مدينا "الموقف العدائي" لبيونج يانج. لكنه ترك الباب مفتوحا لاستئناف الحوار.

وسيتلقى ترامب "رسالة مختومة" من كيم وريث العائلة التي تحكم شمال شبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من سبعين عاما.

ومضمون الرسالة إذا نشر سيكون موضع اهتمام كبير، هل ستسمح بعودة التفاؤل الذي ساد في الأيام الأخيرة وتطمئن الأمريكيين بشأن مدى نزع الأسلحة النووية الذي تعهد كيم جونج أون بالقيام به؟ هل ستسمح بإزالة الشكوك بشأن انعقاد القمة في سنغافورة في موعدها؟

التقى بومبيو -الذي يقف في الصف الأول في إعداد القمة مساء الأربعاء وصباح الخميس في نيويورك- الجنرال كيم نظيره الكوري الشمالي في هذه الجهود.

وتطالب واشنطن "بنزع كامل للأسلحة النووية قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه". لكنها لا تنوي تقديم تنازلات وخصوصا التراجع عن العقوبات الدولية إلا بعد انتهاء هذه العملية الطويلة والمعقدة أو تحقيق تقدم كبير فيها في "تخلص" كوريا الشمالية من قنابلها الذرية.

ووافقت بيونج يانج على نزع الأسلحة النووية، لكنها ترفض أن تكون التنازلات من طرف واحد، ويمكن أن يكون تعريفها لنزع الأسلحة النووية بعيدا عما يراه الأمريكيون، بما أن الكوريين الشماليين يؤكدون أن ترسانتهم الذرية هي ضمانة لبقاء النظام.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي الخميس لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه ملتزم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة غداة اجتماع بينهما الخميس في بيونج يانج أن "كيم قال إن إرادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسير نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ما زالت دون تغيير ومتماسكة وثابتة".

وعبّر كيم عن أمله في إيجاد حل لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "خطوة خطوة" وأن "يتم إحراز تقدّم في حل المشاكل، عبر الحوار والتفاوض الفعال والبناء".

من جهته حذر لافروف من رفع سقف التوقعات، داعيا جميع الأطراف إلى "تجنب إغراء المطالبة بكل شيء بشكل فوري".

هل نجح بومبيو والجنرال كيم في تقريب هذه المواقف المتباعدة؟

الجواب على هذا السؤال ليس واضحا بما أن وزير الخارجية الأمريكي رحب الخميس "بالتقدم الفعلي" الذي أنجز "في الساعات الـ72 الأخيرة لتوفير الظروف" الملائمة لعقد قمة ناجحة.

وقال بومبيو إن الحوار بين واشنطن وبيونج يانج سمح بإحراز "تقدم فعلي" نحو عقد القمة التاريخية. وأضاف "نسير في الاتجاه الصحيح" مؤكدا أنه "تحد صعب جدا وما زال هناك عمل كبير".

وأضاف "يجب أن يبرهن الرئيس كيم جرأة في قراراته إذا أردنا انتهاز هذه الفرصة الفريدة لتغيير العالم".

وتابع بومبيو أن "الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن الرئيس كيم هو من نوع القادة الذين يمكنهم اتخاذ قرارات كهذه، وفي الأسابيع والأشهر المقبلة ستسنح لنا فرصة التحقق مما إذا كان ذلك صحيحا".

إلى ذلك، تواصلت المحادثات بين الكوريين بعد لقاءين جمعا كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

والجمعة، التقى وفد كوري جنوبي موفدين كوريين شماليين في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين لمناقشة تحسن العلاقات الثنائية وقمة ترامب وكيم المرتقبة

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