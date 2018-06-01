وصول كبير معاوني رئيس كوريا الشمالية إلى البيت الأبيض

وصل إلى البيت الأبيض مساء، اليوم الجمعة، المبعوث الكوري الشمالي، كيم يونج تشول لتسليم رسالة شخصية من رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

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