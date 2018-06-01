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وصول كبير معاوني رئيس كوريا الشمالية إلى البيت الأبيض

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وصل إلى البيت الأبيض مساء، اليوم الجمعة، المبعوث الكوري الشمالي، كيم يونج تشول لتسليم رسالة شخصية من رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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