حزب الجبهة الوطنية الفرنسي يغير اسمه إلى حزب التجمع الوطني

صوت أعضاء حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المنتمي لليمين المتطرف بالموافقة، اليوم الجمعة، على تغيير اسمه إلى "حزب التجمع الوطني" في محاولة للنأي بنفسه عن سمعة لدى كثير من الناخبين بأنه حزب عنصري ومعاد للسامية، وفي مسعى لتسهيل التحالف مع أحزاب أخرى.

وسعت زعيمة الحزب مارين لوبان في تصريحات أدلت بها في اجتماع للحزب في ليون إلى إعادة التأكيد على سلطتها بعد أن منيت بالهزيمة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون في مايو أيار 2017.

وقالت لوبان إن القرار سيمنح الحزب دفعة جديدة وإن الأولوية يجب أن تكون الوصول إلى السلطة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالتحالف مع الحلفاء.

وقالت إن هذا التحول ‭"‬يغلق صفحة من تاريخ حركتنا.. لكنه يفتح صفحة جديدة أفضل لن تكون أقل مجدا".

وأضافت أن الاسم الجديد يوضح اعتزام الحزب حشد أحزاب أخرى خلفه، وإلغاء مفاهيم عدائية ارتبطت بالاسم القديم للحزب

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