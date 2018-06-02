فرنسا تضرب إيطاليا بثلاثية قبل المونديال

فوز كبير حققه منتخب فرنسا لكرة القدم على نظيره الإيطالي 3-1 الجمعة على ملعب اليانز ريفييرا في نيس خلال الودية الثانية التي يخوضها منتخب الديوك استعدادًا لخوض نهائيات مونديال 2018 في روسيا المقرر انطلاقه من 14 يونيو إلى 15 يوليو القادم.

افتتحت فرنسا التسجيل بعد حصولها على ركلة حرة، وتابع مدافع برشلونة الإسباني صامويل أومتيتي الكرة بعد التنفيذ بيسراه، محرزا الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في سقف الزاوية اليمنى في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وارتكب لاعب وسط كروتوني، رولاندو ماندراجورا، خطأ في المنطقة المحرمة ضد لوكاس هرنانديز، وتم استخدام تقنية الفيديو قبل احتساب ركلة جزاء تصدى لها أنطوان جريزمان وأحرز منها الهدف الثاني للفرنسيين في الدقيقة 29.

وقلص ليوناردو بونوتشي الفارق لصالح الأزوري، عندما أحرز هدف منتخب بلاده الوحيد من متابعة بيمناه سكنت شباك منتخب فرنسا في الدقيقة 36.

مع بداية الشوط الثاني دخلت إيطاليا المباراة بقوة، وحاول ماريو بالوتيلي في الدقيقة الأولى منه إحراز الهدف الثاني من تمريرة دومينيكو بيراردي (46)، ثم أرسل كرة برأسه بعد ركنية إلى ماتيا كالدار الذي أخطأ المرمى (47)، ورأسية أخرى لبونوتشي غير موفقة قبل أن يقطع عثمان ديمبيلي سلسلة المحاولات الإيطالية بتسديدة أصابت العارضة في الدقيقة 48.

واستمر إهدار الفرص من جانب الإيطاليين لا سيما كالدار وفيديريكو كييزا وبيراردي، واستغل منتخب "الديوك" اندفاع لاعبي "الاتزوري" إلى الأمام، وأضاف ديمبيلي الهدف الثالث بعدما تلقى كرة في الجهة اليمنى تابعها بيمناه في أعلى الزاوية اليسرى في الدقيقة 63.

وكانت فرنسا فازت في مباراتها الأولى أمام جمهورية أيرلندا بهدفين نظيفين في ثلاث دقائق، وتختتم استعداداتها للمونديال بمواجهة منتخب الولايات المتحدة في التاسع من يونيو قبل أن تبدأ مشوارها الروسي في 16 منه ضد أستراليا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب بيرو والدنمارك وأستراليا وفرنسا.

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