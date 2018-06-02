سفرة رمضان.. طريقة عمل فتة الشيش طاووق والفتوش.. الحلو قطايف بالمكسرات

تبحثين عن وجبة لذيذة اليوم؟ ترغبين في وجبة سهلة وتكفي عددا كبيرا من الأفراد؟ تشعرين بملل من كثرة الوقوف بالساعات في المطبخ.. أسهل عليك الأمر بالوجبة الرئيسية والطبق الجانبي والحلو، فالطبق الرئيسي "فتة الشيش طاووق" والجانبي سلطة الفتوش والحلو قطايف بالمكسرات.

لا تقلقي.. الأطباق السابقة لن تأخذ وقتا ومجهودا منك في تحضيرها، كل ما عليك فعله هو شراء المكونات مرة واحدة واتباع الخطوات لتحضير أفضل سفرة رمضان اليوم.

طريقة عمل فتة الشيش طاووق

المكونات:

– نصف كيلو صدور دجاج شرائح

– كيس تتبيلة الشيش طاووق

– نصف كوب زبادي

– نصف ملعقة صغيرة كركم

– ملعقة كبيرة كاري

– 2 فص ثوم

– ملعقة كبيرة ليمون

– ملعقة كبيرة خل

– ملعقة صغيرة بابريكا

– ملعقة كبيرة زيت

– قطعة فحم

– ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود

– كوبا أرز

– 3 ملاعق كبيرة

– عود قرفة

– أوراق لورا

– تومية (2 كوب زبادي مخلوطان في ملعقة ثوم مفروم مع 3 ملاعق كبيرة ليمون)

– كوبا خبز مقلي أو محمص

طريقة التحضير:

– قومي بتتبيل شرائح الدجاج بكيس خلطة الشيش طاووق فى إناء زجاجي واتركيه جانبا لدقائق.

– سخني الزيت فى طاسة القلي وأضيفي إليه الأرز وقلبيه جيدا ثم أضيفي إليه الماء وورق اللورا والقرفة والكركم.. لا تنسي تهدئة النار حتى يطهى جيدا.

– ضعي قطع الدجاج فى الأسياخ الخشبية واتركيها على الجريل حتى تطهى.. لا تنسي إضافة الملح والفلفل والبهارات لها.

– في صينية التقديم.. ضعي الأرز وفوقه التومية ثم شرائح الخبز والدجاج.

طريقة عمل الفتوش السوري

المكونات:

– كوب طماطم قطع

– كوب خس قطع

– كوب جرجير مقطع

– كوب خيار

– كوب بقدونس مفروم

– كوب بصل مفروم

– كوب فجل قطع

– رغيف خبز مقطع ومحمص في الفرن

– ملعقتا دبس رمان

– ملعقتا خل

– ملعقة ملح

– ملعقة نعناع

– ملعقتا زيت زيتون كبيرتا الحجم

طريقة التحضير:

– في إناء زجاجي.. اخلطي المكونات التالية معا (الطماطم والبصل والجرجير والخيار والفجل والبقدونس).

– ضعي عليها دبس الرمان والخل والملح والنعناع والزيتون.

– قلبيها جيدا حتى تمتزج معا ثم ضعي شرائح الخبز.

طريقة عمل القطايف بالمكسرات

المكونات:

– 3 أكواب دقيق

– نصف ملعقة خميرة

– ملعقة ملح

– 3 ملاعق حليب بودرة

– ملعقتا سكّر

– ملعقة كربونات الصودا

– 3 أكواب ماء دافئ

طريقة التحضير:

– اخلطي المكوّنات وأضيفي إليها الماء بشكل تدريجي إلى أن تتجانس وتحصلي على عجينة سائلة.

– قومي بتغطية العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تظهر علامات التخمير.

– بعد مرور الوقت.. أحضري مقلاة غير قابلة للالتصاق وسخنيها على النار.

– اسكبي العجينة على المقلاة بكوب فتحته رفيعة، حتى تكون على شكل قرص دائرى.

– كرري الأمر مع كل الكميات ولا تنسي أن الثواني كافية حتى تطهى جيدا.

الحشو:

– أحضري المكسرات واحشي بها القطايف من خلال وضع المكسرات وسط القطايف وأغلقيها من الطرفين.

– في زيت مغلي حمري القطايف.. ثم اتركيها إلى أن تبرد وبعدها أضيفي إليها العسل الممزوج بالماء الساخن.

التقديم

زيني سفرة رمضان بقليل من رشة بقدونس على الطعام وعصائر مثلجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا