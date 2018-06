توقيع إعلان شراكة استراتيجية بين بوتين وولي عهد أبو ظبي

المتوسط:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة توقيع شراكة استراتيجية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، والذي من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وجاء التوقيع على هامش زيارة يقوم بها آل نهيان إلى موسكو اليوم على رأس وفد كبير، بحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الدولية كالأزمة اليمنية.

وبموجب الوثيقة سينسق البلدان خطواتهما في سوق الألومنيوم العالمي، وذلك في إطار مجموعة عمل لتنسيق التعاون في مجال صناعة الألومنيوم.

كما اتفقت روسيا والإمارات على تعزيز وتطوير التعاون السياسي، لا سيما في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والإمارات تتميز بمستوى عال من الحوار السياسي والزيارات المتبادلة منذ سبتمبر 2007، وبالكاد تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في عام 2010 المليار دولار، وفي 2015 تجاوز 3.7 مليار دولار.

