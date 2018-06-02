الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين لولاية ثانية

القاهرة-العنوان

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.

وكان السيسي (63 عاما) قد عين وزيرا للدفاع في أغسطس آب 2012 ثم أعلن في يوليو 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وانتخب السيسي رئيسا في العام التالي. وحصل على 97 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي.

وبعد أن أدى السيسي اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة.

وكان نص القسم الذي أداه السيسي أمام النواب ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه“.

وخلال الحملة الانتخابية قال السيسي إنه كان يتمنى أن يخوض الانتخابات كثير من المرشحين الآخرين.

وفي بدابة كلمة ألقاها عقب أداء اليمين طلب السيسي من النواب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح مئات من رجال الجيش والشرطة قتلهم المتشددون خلال السنوات الماضية في شمال سيناء.

وقال في الكلمة ”قيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم“.

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